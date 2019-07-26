Genç oyuncu bikinili fotoğrafıyla büyüledi

Deniz sezonunu açan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

EYLÜL KARAKTERİYLE BÜYÜK BİR ÜNE KAVUŞMUŞTU

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan 22 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk kez Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile geçti. Başarılı oyuncu bu diziyle istediği başarıyı elde edememişti. 2015 yılında ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir.

"NE AĞUSTOS'TA 12 GÜN TATİL Mİ?"

Deniz sezonunu açan güzel oyuncu rotayı tatil beldelerine çevirdi. Instagram hesabından paylaştığı bikinili tatil fotoğrafına "Ne Ağustos'ta 12 gün tatil mi?" notunu düştü. Sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni yağdı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.