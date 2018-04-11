''Göğüslerime yapıştı, çığlık attım''

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, son dönemde '21 Günde Mutluluk' adlı kitabıyla adından söz ettiren 'Bayan Kahkaha' lakaplı sunucu Saba Tümer oldu.

"Kendi üzerimde denediğim formüller işe yarayınca paylaşmak istedim"

Saba Tümer, Alfa Yayınları’ndan çıkan '21 Günde Mutluluk' kitabını neden yazdığını anlattı: Kitabı yaklaşık 9 ayda yazdım. Aslında amacım kitap yazmak değildi. Amacım kendimi mutlu etmekti. Bazı formüller denedim kendi üzerimde. Baktım ki işe yarıyor, ‘Bencillik etme Saba, herkesle paylaş, herkes mutlu olsun’ dedim. Fiyatı her bütçeye uygun. Herkesin kolayca erişebilmesi için bunu özellikle rica ettim.

"Başarısızlık hayatın 'Yanlış yoldasın' demesinin bir yolu"

Saba Tümer, yayında gençlere seslendi: Hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Yaptıkları bazı şeylerde başarısız olunca hemen demoralize oluyor insanlar. Oysa başarısızlık, hayatın sana ‘Yanlış yoldasın’ demesinin bir yolu. Hayat seni uyarıyor, ‘Bu yolda ufak bir değişiklik yap’ diyor. İç sesini dinlesin herkes, özellikle de gençler."

"Mayo gaz yapıyor"

Saba Tümer, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde "Bikini mi, mayo mu?" sorusuna, "Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler" yanıtını verdi.

"30’lar güzel ama 40’lar da anlamlı"

Ünlü sunucunun, "20’li yaşlar mı, 30’lar mı yoksa 40’lar mı?" sorusuna yanıtı şöyle oldu:

“20’ler değil, orada netim. 30’lar güzel ama 40’lar da anlamlı. 30’lu yaşlarda kendini daha iyi tanıyorsun, hayattan ne istediğini daha iyi anlıyorsun. 40'larda da bunun tadına varmaya başlıyorsun.”

"Çevremdekiler ‘Sen çirkin beğeniyorsun’ diyor"

Ünlü sunucu, “Yakışıklılık mı, karizma mı?” sorusu üzerine, "Karizma. Geçenlerde bir arkadaşım ‘Sen hep çirkin adam beğeniyorsun’ dedi. Bence çirkin değil hiçbiri. Bana göre hepsi son derece hoştu. Ama bazı insanlar benim için öyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"Mantığımla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum"

“Duygular mı, mantık mı?” sorusuna ise Saba Tümer, "Duygular. Mantığı zorluyorum bazen. Ama mantıkla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum. Kalben karar verirsem eğer, iç sesimi dinlersem başarı sağlıyorum" cevabını verdi.

"Almış telefonumu, hesabımdan kendisini takip etmiş"

Saba Tümer, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Instagram’da ayıp olmasın diye takip ettiğim kişiler var” cümlesine 'doğru' kartını gösterdi: Mesela ‘Beni takip etsene' diyor. Ben zaten çok fazla takip etmiyorum, kimsenin her şeyini merak etmiyorum işin açıkçası. Ben zaten seni takip edecek olsam ederim, senin bana bunu söylemene gerek yok. Geçenlerde de birisi almış telefonumu, benim hesabımdan kendisini takip etmeye başlamış. Instagram’da fotoğrafını görünce ‘Bu kim?’ dedim ilk başta. Hemen unfollow!"

"Sahnem çok iyidir ama sesim yok"

Saba Tümer, “Sahnem çok iyidir ama sesim yok. Sesim olsaydı gerçekten çok iyi şarkıcı olurdum, orası net. Zaten en iyisi olacağına inanırsam bir işi yapmaya kalkışıyorum. İç sesimi dinlediğim için o beni çok güzel bir şekilde yönlendiriyor” dedi.

"Aptal yerine konmaya tahammülüm yok"

Ünlü sunucu, “İlişkide ... hiç tahammül edemem” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu: Aptal yerine konmaya. Gözlerimin içine baka baka yalan söylenmesine.

"Kucağımdaki maymun göğüslerime yapıştı"

Saba Tümer, instagram’da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı:

“Bu fotoğraf Marakeş’te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım! O yüzümdeki mutluluk ifadesi aslında çığlık ifadesi yani. Bazı kadınlar göğüs aralarına paralarını sıkıştırır ya, bunlar o paraları çekip alsın diye eğitilmiş meğer. Biri dedi bunu. Ben de öyle bir para yoktu tabii.”