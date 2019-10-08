Gonca Vuslateri: Fizik tedavi beni hep seksi göstermiştir

Yıllar önce canlandırdığı Vasfiye Teyze rolü nedeniyle sürekli olarak kambur durmak zorunda kalan Gonca Vuslateri, bu yüzden sağ omzunun düştüğünü açıklamıştı.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle fizik tedavi olmak zorunda kalan Vuslateri, fizik tedavi doktorunun önerisiyle kaslarını kuvvetlendirici egzersizlere başladığını aktarmıştı.

FİZİK TEDAVİDEN PAYLAŞTI

Oyuncu Gonca Vuslateri, dizi setlerinden uzak kaldığı süre boyunca farklı uğraşlarda boy göstermiş ve bir mekanda sahne alarak sesinin ne kadar güzel olduğunu da göstermişti.

Sosyal medya hesabından bu yeni kariyer planıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Vuslateri zaman zaman dikkat çekici kareler de paylaşıyor.

Kimi zaman kıyafetinin dekoltesine dikkat çeken Gonca Vuslateri kimi zaman da son paylaşımında olduğu gibi fizik tedavi merkezinden bir kare paylaşarak üzerine şu satırları yazdı:

“Fizik tedavi beni hep seksi göstermiştir”