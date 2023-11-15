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Gönül Dağı'nda sürpriz aşk! Berk Atan gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Gönül Dağı'nda sürpriz aşk! Berk Atan gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
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Gönül Dağı dizisinde rol alan Berk Atan ile Sude Zülal Güler'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nın setinde sürpriz bir aşk doğdu. Başrol oyuncusu Berk Atan ile rol arkadaşı Sude Zülal Güler'in yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.  

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan'ın bu sezon dizi ekibine "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi. Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor.

Çift haklarında çıkan aşk iddiasıyla ilgili de bir açıklama yapmadı.

Gönül Dağı dizisinde rol alan Berk Atan ile Sude Zülal Güler'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

 

Etiketler gönül dağı berk atan taner sude zülal güler
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