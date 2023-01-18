Gülben Ergen oğullarıyla paylaşım yaptı: ''Aşırı mutluyum''
Şarkıcı Gülben Ergen, büyük oğlu Atlas'ın doğum gününü, çocuklarıyla yediği yemekte kutladı.
Son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen, büyük oğlunun doğum günü için yazdıklarıyla gündem oldu. Üç erkek çocuk annesi Gülben Ergen, çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair yeni bir paylaşımda bulundu.
Büyük oğlu Atlas'ın doğum günü için çocuklarıyla yemeğe çıkan Ergen, burada çekilmiş fotoğraf karelerine şu notu düştü:
"Aşırı mutluyum
Büyük oğlumun 16.yaşını bambaşka bir sohbetle kutluyoruz. Yarın doğum gününde arkadaşlarıyla olmayı tercih ettiği için, ona saygı gösterip, ailece bu akşam yemeğimizi yedik
Biz bize pastamızı kestik ve sömestr planları yaptık.
Daha neler yazasım var da... Hepsini okuyorlar
Damat olsunlar
Mezun olsunlar
Baba olsunlar
Çok sevsinler
Çok sevilsinler
Anne hep yanlarında, arkalarında, içlerinde ama önlerinde değil… Hayatlarına, seçimlerine, değer verdiklerine canım feda… Kendi kanatlarıyla uçacakları günlere az kaldı… Benim değerli oğullarım, gözümün nur’u oğullarım, canımdan öte sevdiklerim…
İyi ki doğdun Atlas’ım
İyi ki varsın Ares’im
İyi ki varsın Güney’im"
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