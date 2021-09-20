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Güldür Güldür Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Güldür Güldür Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

9 sezondur seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show için geri sayım başladı. Fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi akşamı heyecanla beklenen yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Güldür Güldür Show, sevilen kadrosunun yanı sıra yeni oyuncuların da yer aldığı tanıtımı enerjisi ile dikkat çekiyor.

YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI
Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş seyircinin beğenisine sunuldu. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi geliyor.

Etiketler Güldür Güldür Show Güldür Güldür Show yeni sezon
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