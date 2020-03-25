Gülse Birsel bir ilke imza attı!

Gülse Birsel, geçtiğimiz gün instagram hesabından yaptığı duyuruda Jet Sosyete oyuncularının evlerinde yapacakları çekimlerin dizide kullanılacağını belirtmişti.Bu proje ile evden yapılan çekimlerle bir bölüm hazırlığı var. Detaylar da ortaya çıktı.

JET SOSYETE’NİN CORONA İLE İMTİHANI

Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir. Cengiz, iç mekanlarda bunalmakta artık bahçede yaşamaktadır. Safiye kendini çamaşır suyuna vermiştir. Ozan ilk kez tek başına ve flörtsüz kalmıştır, Şennur ise ev izolasyonu kurallarını bükme, kendini sokağa atma çabasındadır. “Jet Sosyete’nin corona ile imtihanı” kolay geçmemektedir!

TÜM OYUNCULAR EVLERİNDEN ÇEKİM YAPACAK

İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümün çok ilgi çekeceği şüphesiz.