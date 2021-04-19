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  3. Gülşen'den cesur paylaşım! İç çamaşırıyla ayna karşısına geçti

Gülşen'den cesur paylaşım! İç çamaşırıyla ayna karşısına geçti

Ünlü şarkıcı Gülşen, iç çamaşırıyla ayna karşısına geçip çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü popçu Gülşen, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti.

"CANSIZ MANKEN SANDIM"
Gülşen, ayna karşısında kıyafet denediği sırada altında sadece iç çamaşırı varken paylaşım yaptı. Hikayesinin altına "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.

Etiketler gülşen iç çamaşır ayna
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