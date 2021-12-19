Gündüz Kuşağı’na yepyeni bir dizi: ''Canım Annem'' yakında TV8’de

Yapımcılığını Saran Studios ve Stellar Yapımın üstlendiği, bir aşk ve aile dramının yaşandığı yepyeni bir günlük dizi “Canım Annem” hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.

Başrollerini; Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker’in paylaştığı; yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez’in yaptığı “Canım Annem”de; masum bir kız olan Zeynep’in bir kazada annesini kaybetmesi ile başlayan hikayesi anlatılıyor.

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir. Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğensin diye oraya göndermiştir.

Canım Annem yakında hafta içi her gün TV8’de.