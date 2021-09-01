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Gürkan Uygun'un koronavirüse yakalandı

Gürkan Uygun'un koronavirüse yakalandı

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

TRT1 dizisi Teşkilat’ın setinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle durdu. 

Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

 HEM YÖNETMENLER HEM OYUNCULAR

Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Medyaradar'da yer alan habere göre sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.

Etiketler Gürkan Uygun teşkilat koronavirüs
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