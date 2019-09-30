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  3. 30 Eylül 2019 09:28

Güzel oyuncu sessiz sedasız evlendi

Oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Güzel oyuncu düğün gününü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu sessiz sedasız evlendi
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"Küçük Kadınlar"ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Fulya Zenginer, 1.5 yıldır devam eden ilişkisini imzayla noktaladı.

Oyuncu Fulya Zenginer düğün hazırlıklarını ve düğünde yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Zenginer ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.

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Fulya Zenginer , Kuntay Tarık Evren
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