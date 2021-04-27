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Hakan Altun'un sağlık durumu için yeni açıklama

Geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un sağlık durumunun iyiye gittiği ve 'bugün taburcu olabileceği' belirtildi.

'Şarkılar Bizi Söyler' isimli programın geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun hastaneye kaldırılmıştı.

Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, Altun'la ilgili olarak "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" dedi.

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. 

 

Etiketler müdahale Hastane Tedavi Hakan Altun
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