Hakan-Gizem Hatipoğlu da taklitçi çıktı

Cannes'da Fahriye Evcen'le yaptıkları gizli toplantıyla gündeme oturan Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen'in 2 hafta önce 23 yıllık evliliklerini Maldivler'de tazelemesinin ardından ünlüler Türkşen çiftini takibe başladı.

‘Meleklerin Mucizesi’ filmiyle oldukça beğenilen ve geçtiğimiz ay Cannes’da Fahriye Evcen’le yaptıkları gizli toplantıyla gündeme oturan Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen'in 2 hafta önce 23 yıllık evliliklerini Maldivler'de tazelemesinin ardından ünlüler Türkşen çiftini takibe başladı.

İlk olarak Hakan ve Gizem Hatipoğlu'nun Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda gölünde 6 yıllık evliliklerini tazelemesi ve Türkşen çiftinin İnstagram hesabındaki fotoğraflarının benzerlerini çektirmesi çok dikkat çekti. Hatipoğlu çiftinin, Nur Türkşen'in stalker'ı (gizli takipçisi) olduğu öğrenildi.