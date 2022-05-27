Hakan Ural'dan canlı yayında şoke eden sözler: ''Z kuşağı oy vermesin''

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen oyuncu Hakan Ural, katıldığı canlı yayında Z kuşağının olgunlaşmış bir ideolojik fikrinin olmadığını, ülkenin yakın geçmişini bilmediğini savunarak "Oy kullanmamaları lazım bence" dedi.

Kanal D'de ekranlara gelen 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcularından Hakan Ural'ın Türkiye'de gelecek seçimlerin en önemli belirleyicilerinden biri olması beklenen Z kuşağıyla ilgili sözleri tepki çekti.

Z kuşağı; 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil ediyor. 24 Haziran 2018'deki seçimlerde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı yüzde 7'yken, 2023'te bu oran en az yüzde 16 olacak.

"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."