  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu

Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu

Cübbeli Ahmet'in bir vaazında kullandığı ifadeleri beste yapan Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir vaazında hem sanatçıları hem de onların seslendirdiği şarkıları dinleyenleri eleştirdi. Sosyal medyada gündem olan Cübbeli'nin sözlerinden beste yapan usta oyuncu Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi, eğlenceli bir video çekti. Video kısa sürede en çok izlenenler ve paylaşılanlar arasına girdi.

 

 

Etiketler haluk bilginer cübbeli ahmet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Omicron varyantında korkulan oldu: Her şey sil baştan!
Enflasyon açıklandı, Aralık 2021 kira zam oranı belli oldu
Bu haberi okumadan ev almayın! İşte en çok değerlenecek il ve ilçeler
CHP'den dev gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu: ''Geliyor gelmekte olan''
İstihbarat raporları sızdı! Türk İHA'larının koruduğu noktada kıyamet kopacak
1998 yılında başlayan Zarova Köprüsü inşaatı sürüyor
Çocuklar tehdit altında! Türkiye'de koronavirüs sonrası tespit edildi
HaberTürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Sevilay Yılman birbirine girdi
Denize kilometrelerce uzak ilimizde tarihi değiştirecek keşif
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru