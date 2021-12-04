Haluk Bilginer'in ''Cübbeli Ahmet'' videosu olay oldu
Cübbeli Ahmet'in bir vaazında kullandığı ifadeleri beste yapan Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir vaazında hem sanatçıları hem de onların seslendirdiği şarkıları dinleyenleri eleştirdi. Sosyal medyada gündem olan Cübbeli'nin sözlerinden beste yapan usta oyuncu Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi, eğlenceli bir video çekti. Video kısa sürede en çok izlenenler ve paylaşılanlar arasına girdi.
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