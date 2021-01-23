Haluk Levent ''Kod 29''la işinden olan işçiler için harekete geçti

Sendikalaştıkları için Kod 29’la işten atılan PTT emekçileri, 32 gündür İstanbul ve İzmir’de PTT müdürlükleri önünde eylem yapıyor. Emekçileri dün sanatçı Haluk Levent ziyaret etti ve destek olduğunu söyledi. Levent, “Canlarım herkes bilmeli. Sendikalaşmak anayasal bir haktır. Grev anayasal bir haktır. Nerde bir grev görürseniz işçilere selam verin, destek verin” dedi. Levent ve PTT emekçileri beraber baklava yedi.

PTT emekçileri ise hükümete uyarıda bulundu. Emekçilerin örgütlendiği PTT-Sen Genel Başkanı Halit Büyük, İzmir’de diğer işçilerle birlikte eylemi sürdürüyor. Büyük, her yolu denediklerini ve PTT Genel Müdürlüğü ile görüşme taleplerine yanıt verilmediğini vurgulayarak, “Her yolu deniyoruz, bütün siyasi partilerle görüştük. Müzakere yolu oluşturmaya çalışıyoruz. Sağolsun dün Haluk Levent abimiz yanımıza geldi. O da Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü ile görüşerek uzlaştırma masası oluşturmaya çalışıyor. Biz de boş durmuyoruz, Çalışma Bakanlığı müfettişlerine de durumu anlattık” dedi.

Büyük, yaptıkları temastan bir sonuç çıkmaz ise Ankara’ya gideceklerini ve PTT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Büyük, “Müzakere zemini oluşmazsa evimizi barkımızı bırakıp, Ankara’da devletin merkezinde sesimizi duyuracağız” diye vurguladı.

‘EKMEĞİMİZİ ÇALDILAR’

İstanbul’daki PTT müdürlüğü önünde eylem yapan PTT- Kargo Sen Genel Eğitim Sekreteri Ayhan Bostancı ise kendilerinin Kod 29 ile atıldığını ancak yüz kızartıcı suç olarak geçen bu koda ilişkin tek bir tutanağı olmadığını vurgulayarak, “3 çocuk babasıyım, ekmeğini çaldılar benden. Kanser tedavisi görüyordum, şimdi sigortadan yararlanamadığım için tedavim de aksıyor. Kod 29 ile atıldığımız için iş de bulamıyoruz” dedi.

Bostancı sabıkalı gibi görüldüklerini kaydederek, “Ben kendi aileme açıklamak zorunda kalıyorum. (Kod 29’u kastederek) Tacizle, hırsızlıkla suçlanıyorum” dedi. Yine İstanbul’da eylem yapan Metin Taş Kod 29’un anlamının hırsızlık, amirlerine saygısızlık olduğunu hatırlattı. Geçinmekte zorluk çektiklerini vurgulayan Taş, “Kayınpederimin, kaynanamın, arkadaşlarımın yardımıyla geçiniyoruz. Adamlar Kod 29’u görünce işe de almıyor. Mahkeme yoluyla hakkımızı almamız 6 ay, 1 yıl sürer. 1 Şubat’tan itibaren Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü önünde eylemimize devam edeceğiz” diye konuştu.