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  3. 15 Nisan 2019 16:01

Haluk Levent yatak fotoğrafını paylaştı

AHBAP adlı dernek üzerinden birçok kişiye yardım eden Haluk Levent sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu.

Haluk Levent yatak fotoğrafını paylaştı
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Kuruculuğunu üstlendiği AHBAP adlı dernek üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç insanlara el uzatan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından esprili paylaşımlara imza atıyor.

Geride bıraktığımız günlerde adı ODTÜ’nün bahar şenliklerini iptal etmesi üzerine yaptığı çıkışla gündeme gelen Levent, bahar şenliğinin gerçekleşmesi için verdiği destekle pek çok ünlü ismi de bu konuda harekete geçirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve çoğu zaman da espirili paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Haluk Levent bu defa sosyal medya hesaplarından yatak fotoğrafları paylaşan ünlülere göndermede bulundu.

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