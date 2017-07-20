harun kolçak'ın ölüm nedeni

Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle iki gün önce Maslak’taki özel bir hastaneye gelen ve tedavisine hastanede devam edilen ses sanatçısı Harun Kolçak, dün akşam saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberi prodüktör Polat Yağcı ve doktoru Oktar Asoğlu tarafından açıklandı.

"Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen..."

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Harun Kolçak’ın doktoru Oktar Asoğlu, "Harun Kolçak yaşam savaşını kaybetmiştir, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Prostat kanseri ile ilgili görmüş olduğu teravi süreci vardı. Genel olarak vücudun iflasıyla ilgili bir durum. Son yıllarını çok iyi şekilde geçirdi. Bütün sevenleri arkadaşları dostları hepsi burada. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

Harun Kolçak hayatını kaybetti

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