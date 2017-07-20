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  3. 20 Temmuz 2017 07:12

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

62 yaşında hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın son paylaşımı hayranlarını üzdü.

Harun Kolçak'ın son paylaşımı
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Ünlü sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Harun Kolçak'ın 4 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Harun Kolçak'ın son tweet'i "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." hayranlarını üzdü.

Kolçak'ın 4 Temmuz günü yazdığı "Saçımı, başımı, yediğimi, içtiğimi, kısaca beni unutun, müziğimi dinleyin, şarkılarıma eşlik edin, bu yeter..." mesajı da çok sayıda paylaşım aldı.

Kolçak, son Instagram paylaşımını ise doktoruyla yapmış ve "Sevgili dostum, doktorum @oktarasoglu bugün de yanımda" mesajını paylaşmıştı.

instagram , harun kolçak
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