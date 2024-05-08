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Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan jeotermal alanlarda 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirterek, riskli illeri tek tek saydı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor.

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekerek, "Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur" dedi.

7 büyüklüğünde depremi işaret eden deprem uzmanı, Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

“HER DEPREM YENİ BİR ENERJİ…”

Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur."

Etiketler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem jeotermal enerji
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