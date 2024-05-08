  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi

Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi

Güncelleme:

Antalya'da komşular arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşusunu iple aracına bağlayan şahıs, metrelerce sürükledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kan donduran olayda, Çavdır mahallesinde 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ş.T., O.S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi.

Otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyesi ekipleri, durumu fark etti. Hemen olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. İpi kesip O.S.'yi kurtaran jandarma ekipleri Ş.T.'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen O. S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Ş.T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan O.S.'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili birçok kullanıcı, ''Bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret?'' diyerek tepki gösterdi. 

Antalya'da komşular arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşusunu iple aracına bağlayan şahıs, metrelerce sürükledi.

Etiketler antalya kas komşusunu sürükledi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi İstanbul'da park kavgası sokağı savaş alanına çevirdi Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı İşte AK Parti'nin tasarruf tedbiri: Devlet kendi kendine ceza kesecek İşte AK Parti'nin tasarruf tedbiri: Devlet kendi kendine ceza kesecek İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü Benzin ve motorine büyük indirim: Çifte indirim pompaya yansıdı Benzin ve motorine büyük indirim: Çifte indirim pompaya yansıdı Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı'' Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı'' Nisan ayında parayı buna yatıran kazandı Nisan ayında parayı buna yatıran kazandı İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada Muğla'da öldürülen anne kızın katili Almanya'dan çıktı Muğla'da öldürülen anne kızın katili Almanya'dan çıktı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı