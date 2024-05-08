Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi

Antalya'da komşular arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşusunu iple aracına bağlayan şahıs, metrelerce sürükledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kan donduran olayda, Çavdır mahallesinde 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ş.T., O.S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi.

Otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyesi ekipleri, durumu fark etti. Hemen olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. İpi kesip O.S.'yi kurtaran jandarma ekipleri Ş.T.'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen O. S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Ş.T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan O.S.'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili birçok kullanıcı, ''Bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret?'' diyerek tepki gösterdi.