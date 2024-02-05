Hatice Şendil ''Sabah rutinimin kısa özeti'' diyerek paylaştı

Son olarak 'İyilik' dizisinde 'Neslihan' karakterine hayat veren Hatice Şendil spor yaptığı anları paylaştı.

Hatice Şendil 'Sabah rutinimin kısa özeti' diyerek bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Sporcu ve doğal güzellik', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', 'Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil son olarak İyilik dizisinde rol almıştı.