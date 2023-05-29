Hayal Köseoğlu seçim sonrası gözyaşlarıyla isyan etti

Oyuncu Hayal Köseoğlu, seçim sonuçlarının ardından kendisine gelen kötü yorumlara tepki gösterdi. Köseoğlu, ''Bana çatla patla yazanlar, kudurun, kaybettiniz yazanlar. Size iki çift lafım var'' dedi.

Türkiye dün sabah 08.00'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla sandık kapanmasıyla sona eren oy işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi.

"Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Mucize Doktor" dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından seçime ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından ağladığı anın fotoğrafını paylaştı. Köseoğlu, kendisine kötü yorum yapanlara tepki gösterdi.

Köseoğlu yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Bana çatla patla yazanlar, kudurun, kaybettiniz yazanlar. Size iki çift lafım var; bizim çoğumuzun tuzunun ne kadar kuru olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela benim hayatımda hiç geçim sıkıntısı çekmediğimi, iki tane yabancı dilim olduğu için yurt dışında her türlü tutunabileceğimi, dünyanın her yerinde para kazanabilecek bir türlü meziyetim olduğunu, hatta ailem sağ olsun belki hayatımda tek gün çalışmadan bile yaşayabileceğimi... Sizin CEHAPE dediğiniz çoğu insanın o kadar tuzu kuru ki. Ona rağmen akın akın oy vermeye gitti herkes işini gücünü bırakıp. Müşahit oldu. Türkiye'de insanların yüzü gülsün diye, refah seviyesi, kültür seviyesi, eğitim seviyesi artsın diye. Halkı saçma sapan ideolojilerle kandırıp sömüremesinler diye. Kadınlar kızlar güpegündüz, kapalı halleriyle bile tacizden tecavüzden korkmasınlar diye. Halka insan gibi davranılsın, saygı duyulsun, koyun muamelesi yapılıp cukkalar indirilemesin diye."