Hazal Kaya, Tuba Büyüküstün'le ilgili yapılan o habere isyan etti

Bir magazin sitesinin "Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?" başlıklı haberi, oyuncunun Fransa'dan aldığı evden bahsediyordu.

Bu haber sosyal medyada tepkilerin odağı olunca silindi ancak, haber çoktan yayılmıştı bile...

Bu habere tepki gösterenlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu. Hazal Kaya'nın isyanına binlerce destek geldi.

Hazal Kaya, Twitter hesabından bu habere şu sözlerle isyan etti:

"Bu ne terbiyesizlik ya? Ne münasebet böyle bir haber yapabiliyorsunuz? Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, görünen o ki doğru yatırımlar yapan genç bir kadın. Erkekler araba alınca yeni oyuncağı diye nitelendirirsiniz? Hayırdır? Dilinizi, üslubunuzu düzeltmek zorundasınız. Uyguladığınız şiddetin farkına varmak zorundasınız. Medya olarak kullandığınız dilin nelere sebep olabileceği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bilmiyorsanız okuyup öğrenmek zorundasınız! Bu sizin işiniz!"