''Hemen Arda diye bağırıp yanına çağırdı''

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında pankreas kanserinden hayata veda etti. Usta sanatçı, son doğum gününü Karaköy'deki bir restoranda kutlamıştı.

Ayşen Gruda ile 'Sevgi Müzikali'nde rol alan şarkıcı Betül Demir, Yeşilçam yıldızının son doğum gününde yaşanan olayı anlattı.

Betül Demir, ''Biz sohbet ederken yan masalardan müzik sesleri geldi, arabesk çalıyordu. Ayşen abla 'Kim bu?' diye bağırdı. Bir baktık ki Arda Turan varmış masada. Hemen 'Ardaaa' diye bağırıp yanına çağırdı. Kızdı onlara niye sesi açıyorsunuz diye. Arda da gelip özür diledi, sesi kıstılar" ifadelerini kullandı.