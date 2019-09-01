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  3. 01 Eylül 2019 17:12

Hercai'nin yıldızları sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz sezona damga vuran Hercai dizisinin yeni sezon çekimleri kısa bir süre önce başlamıştı.

Hercai'nin yıldızları sosyal medyayı salladı
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atv'de yayınlanan ve başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin Mardin'de süren çekimlerinden oyuncular çektikleri video ile "başladık, geliyoruz" mesajını vermişti.

Eylül'de yeniden izleyiciyle buluşacak olan Hercai'nin başrolleri Akın Akınözü ile Ebru Şahin, yeni sezon öncesi Cosmopolitan Dergisi'ne konuştu.

 Dergiyle bir de fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi. Kapakta yer alan "Tutkulu Aşıklar" ise yazısı dikkat çekti.

O söz hayranları o kadar heyecanlandırdı ki sosyal medyada bir anda binlerce kişi Ebru Şahin'i ve Akın Akınözü'nü konuşmaya başladı.

Çift TT oldu, sosyal medyayı salladı.

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