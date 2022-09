House of the Dragon YouTube'ta ücretsiz

'House of the Dragon'ın birinci bölümü HBO Max'in YouTube hesabından yayınlandı. Türkiye’de resmi yayıncısı bulunmayan dizi, ücretsiz şekilde izlenebiliyor.

HBO, Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 200 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin ilk bölümünü, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri'nin prömiyerini yaptığı gün YouTube’da ücretsiz olarak izleyicilere sundu. Video, henüz Türkiye’de erişime açılmadı.

'House of the Dragon', Türkiye’deki yayın anlaşmasının belirsizliğinden dolayı Türkiye'de yayına girmedi. Globalde ise dizinin ilk bölümünün yalnızca sınırlı bir süre için resmi HBO Max YouTube kanalında kalacağı düşünülüyor.

George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan 'House of the Dragon', Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.

Dizide, "Doctor Who" dizisiyle tanınan oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni olan Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor. Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken, Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.