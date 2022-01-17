Hülya Avşar'ın zor anları! Yüzünü kapatarak kaçtı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sahne alacağı mekana girerken yüzünü gizledi. Avşar kızı, ''Hazır değilim, çekmeyin'' diyerek magazincilerden kaçtı.
Önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sevenleriyle buluşan Hülya Avşar, mekana girişte yüzünü gizledi.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Hülya Avşar, Yeni Gazino’ya kızı Zehra Çilingiroğlu’yla geldi. Basın mensuplarını görünce montunun kapüşonu ve elleriyle yüzünü gizleyen sanatçı, “Hazır değilim, çekmeyin” diyerek hızla içeri girdi.
Makyajını yaptıran Hülya Avşar, Özlem Kaya’nın imzasını taşıyan, kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbisesini giyerek sahneye çıktı ve sevilen şarkıları seslendirdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol