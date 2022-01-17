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Hülya Avşar'ın zor anları! Yüzünü kapatarak kaçtı

Hülya Avşar'ın zor anları! Yüzünü kapatarak kaçtı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sahne alacağı mekana girerken yüzünü gizledi. Avşar kızı, ''Hazır değilim, çekmeyin'' diyerek magazincilerden kaçtı.

Önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sevenleriyle buluşan Hülya Avşar, mekana girişte yüzünü gizledi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Hülya Avşar, Yeni Gazino’ya kızı Zehra Çilingiroğlu’yla geldi. Basın mensuplarını görünce montunun kapüşonu ve elleriyle yüzünü gizleyen sanatçı, “Hazır değilim, çekmeyin” diyerek hızla içeri girdi. 

Makyajını yaptıran Hülya Avşar, Özlem Kaya’nın imzasını taşıyan, kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbisesini giyerek sahneye çıktı ve sevilen şarkıları seslendirdi.

''Sahne şov yeri'' diyen Hülya Avşar'dan dikkat çeken kostüm''Sahne şov yeri'' diyen Hülya Avşar'dan dikkat çeken kostümMagazin

 

Hürriyet

Etiketler hülya avşar makyaj sahne kostüm
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