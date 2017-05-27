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  3. 27 Mayıs 2017 10:52

Hülya Koçyiğit: ''Nefes alırken zorluk çekiyorum''

Akciğer kanseri olan Hülya Koçyiğit ameliyattan sonra ilk kez konuştu

Hülya Koçyiğit: ''Nefes alırken zorluk çekiyorum''
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Akciğer kanseri olan Hülya Koçyiğit, Amerika'da ameliyat edildi. Ameliyattan sonra ilk kez konuşan Koçyiğit, "Nefes almakta güçlük çekiyorum." diyerek sevenlerinden dua bekledi.

ABD'nin New York kentinde hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, en önemli gücünün kendisini seven, kendisi için dua eden milyonlar olduğunu belirterek, mübarek ramazan ayında onların duaları sayesinde bir an evvel iyileşip Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

"NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Geçirdiği kritik operasyonun ardından Hülya Koçyiğit şöyle konuştu: Üç saatin üstünde süren ameliyat neticesinde iki gün de yoğun bakımda kaldım. Bir hayli halsizim, nefes almakta oldukça zorlanıyorum, halen dren taşıyorum. Anestezist epidural kullanmıştı, halen ağrı kesicilerim epidural ile kontrol ediliyor. Bugün beni ayağa kaldırdılar, bir iki adım atabildim.

Koçyiğit, sabırla bu zor günleri atlatacağına inandığını vurguladı.

HÜLYA KOÇYİĞİT: MÜBAREK RAMAZAN AYINDA SEVENLERİMDEN DUA BEKLİYORUM

Sevenlerine seslenen Hülya Koçyiğit, "Hemşireler, doktorlar beni iyileştirmeye çalışıyorlar ama esas ve en önemli gücüm Türkiye'de beni seven, benim için dua eden milyonlar. Bu mübarek ramazan ayında sizlerin duaları sayesinde bir an evvel iyileşip ülkeme dönmeyi diliyorum." dedi.

 
 
 

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