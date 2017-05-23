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  3. 23 Mayıs 2017 08:40

Hülya Koçyiğit'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama

ülya Koçyiğit, tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat oldu.

Hülya Koçyiğit'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama
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New York'taki bir hastanede, Türkiye saati ile saat 18:00'da ameliyata alınan Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit’in ameliyatının bittiği ve sağlığının iyi olduğu bildirildi. Usta sanatçı yoğun bakımda tutuluyor.

Ameliyat olan olan ünlü sanatçı sevenlerinden dua istemişti....

 ''Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun''  

hülya koçyiğit