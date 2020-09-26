İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor

Şimdilerde İzmir'de yaşayan Tatlıses, İbo Show çekimleri için haftada bir gün İstanbul'a gelecek. Programın yapımcılığını Poll Production ve Global Medya üstlendiği İbo Show'da her hafta ünlü isimler konuk olacak.

İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim 9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.

Tatlıses'in yeni programından fragman da yayınlandı.