İbrahim Tatlıses kedisinden 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

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İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki sevgilisi ile Bodrum'dan aşk paylaşımları yapmıştı.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.
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Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.
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