İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor

71 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yeniden evlilik kararı aldı.

Sosyal medya hesabından evleneceğini duyuran Tatlıses, "Evlilik yapabilirim çok uzak değil" dedi. İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği belli de oldu.

Twitter hesabından müjdeli haberi veren ünlü türkücü, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur. Etrafım tabi ki kalabalık, biraz kafamı dinlemek istiyorum, kafamı" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in evleneceği kişinin ise eski sevgilisi Gülçin Karakaya olduğu iddia edildi.