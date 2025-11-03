İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama

Türkücü İbrahim Tatlıses'in hakkınad uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlu Ahmet Tatlıses, uzaklaştırma kararı ardından sessizliğini bozarken yaptığı açıklamada "Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi İbrahim Tatlıses daha önce tartıştığı oğlu Ahmet Tatlıses için "Baba-oğul ilişkisi nasılmış görecek. Çünkü Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum. Ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim 7 dükkanı da batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma, torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı. Maaşları ödeniyor" demişti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yargıya da taşındı ve İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararıyla birlikte Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılırken, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaştığında ekipler anında bilgilendirilecek.

İkili arasında bu gelişmeler yaşanırken, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Babası İbrahim Tatlıses'in tüm mirasını 20'li yaşlarda bir genç kıza bırakacağını iddia eden Ahmet Tatlıses açıklamasında tek amacının kardeşlerini ve ailesini korumak olduğunu belirtti.

İşte Ahmet Tatlıses'in açıklamaları:

"Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı. Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir"