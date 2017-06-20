İçerde dizisinden görkemli final

İçerde dizisi dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final bölümü için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda özel bir gece düzenlendi. Geceden elde edilen gelirin tümü Minik Kalpler Derneği için Tekirdağ'da inşa edilen okul projesine aktarıldı.

İçerde'nin 19 Haziran'da yayınlanan 39. bölümünde (final bölümü); Sarp, Celal’i tutuklamış olsa da onu hapse koymak o kadar kolay olmadı. Tüm yaşananlara tanık olan Davut, son şansını kullanarak büyük planı harekete geçti. Füsun, oğulları Sarp ve Umut’a kavuşmanın sevincini yaşarken Umut ise vakit kaybetmeden Eylem’e evlilik teklifi yapmak için hazırlıklara başladı ancak işler düşündüğü gibi olmadı.

Celal, hikâyenin başladığı noktaya geri dönerek sona hazırlanmıştı. Celal ile Yılmaz Kardeşler arasında da son hesaplaşma yaşandı.