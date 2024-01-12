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İlayda Şeker yeni imajıyla dikkat çekti

İlayda Şeker yeni imajıyla dikkat çekti
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Acun Ilıcalı'nın efsane programlarından Survivor 2021'de boy gösteren İlayda Şeker yeni imjıyla bambaşka biri oldu.

Survivor 2021 sezonuna damga vuran isimlerden biri de İlayda Şeker olmuştu. Şeker, yarışma sonrası aşk yaşadığı İsmail Balaban ile evlilik kararı alarak birlikteliklerini resmiyete dökmüşlerdi.

Şaşalı bir düğün ile evlenen ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık paylaşan İlayda Şeker şimdi de imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarını koyu renge çeviren İlayda Şeker yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı. Yeni haliyle adeta bambaşka biri olan Şeker'e sosyal medyada yorum yağdı.

Eski Survivor yarışmasına; 'Çok güzel olmuşsun', 'Saçların harika', 'Bambaşka biri gibi' yorumlar yapıldı.

İlayda Şeker yeni imajıyla dikkat çekti - Resim : 1

Etiketler ilayda şeker ilayda
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