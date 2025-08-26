İrem Derici hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastanede tedavi altına alındı. Serum taktıran şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bu sabah “Gel Konuşalım” programına konuk olması beklenen Derici’nin sağlık durumu nedeniyle yayına katılamayacağı açıklandı.

Programın sunucularından Ece Erken, ünlü şarkıcının hastalığı sebebiyle programa gelemeyeceğini duyurdu.

Hastane odasından hayranlarına seslenen Derici, serum takılı halde çektiği videoda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Derici, “Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9’du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne...” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.