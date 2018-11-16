''İrem Derici kocama biz evliyken ''evlilik'' teklif etti''

Şarkıcı Işın Karaca 2. Sayfa programına katıldı. Karaca programda olay açıklamalar yaptı. Bir dönem evli olduğu Sedat Doğan'ın sorulması üzerine Karaca inanılmaz bir iddiayı gündeme getirdi. İddialara göre İrem Derici o dönem Sedat Doğan'a evlilik teklif etti.

Işın Karaca, Brezilya'da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan eski eşi Sedat Doğan'la boşanma nedenini Kanal D'de yyınlanan 2. Sayfa programında anlattı.

İREM DERİCİ'Yİ SEVMİYORUM

5 yıl sonra gerçekleri açıklayan Işın Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu anlattı.

Karaca "Sedatla evlendiğimde imzayı attığım an annemin haklı çıktığını anladım. Babamın hasta olduğu dönemler çok zordu. Biz Sedat'la boşanmamıştık daha. Bir gece bir arkadaşım İrem Derici'nin facebook hesabındaki bir fotoğrafı gönderdi. O fotoğrafta İrem Derici ve Sedat el ele tutuşuyordu.

O gün artık dedim ki, 'Hayat çok sert ve çok acımasız, insanı çok yaralayan bir şey'. Ben kimseyi kimseye kötülemedim. İrem Derici, Sedat'a evlenme teklifi etmiş. İrem Derici bizim evli olduğumuzu da biliyordu. Ben sadece benim gözlerime bakmalarını bekliyorum. Hatta daha sonra aynı yerde Rıza Esendemir'e de evlenme teklif etti.

İrem Derici'yi sevmiyorum, sesini de hiçbir şeyini sevmiyorum" dedi.



