İrem Derici otel odasında sevgilisinin pozunu paylaştı: Bayram manzaram

Bayram programı için Kıbrıs'ta olan ünlü şarkıcı İrem Derici otel odasından sevgilisi Atakan Işıktutan'ın fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bayramda program için sevgilisiyle Kıbrıs'a gitti. Sosyal medya paylaşımlarıyla daima dikkatleri üzerine çeken Derici, bayramda yaptığı paylaşım ve üzerine eklediği notla bir kez daha konuşuldu.

"BAYRAM MANZARAM"

Sevgilisi Atakan Işıktutan'ın otel odasından bir fotoğrafını paylaşan Derici, paylaşımına "Bayram manzaram" notunu ekleyip kalpler koydu. Ünlü çiftin doludizgin bir aşk yaşadığı biliniyor.