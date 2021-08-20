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  3. İrem Derici'den mayosuyla ilgili çıkan haberlere olay yanıt

İrem Derici'den mayosuyla ilgili çıkan haberlere olay yanıt

İrem Derici'den mayosuyla ilgili çıkan haberlere olay yanıt

'Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum' açıklamasıyla gündem olan İrem Derici mayosuyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi.

Meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddialarını net bir dille yalanlayan İrem Derici, önceki gün Çeşme'de denize girdi. Çok kısa bir süre denizde kalan şarkıcı, çıkarken mayosuyla ilgili bir sorun yaşadı.

O anlar magazincilerin kamerasına yansıdı ve "yırtıldı sandı" şeklinde haber oldu. İrem Derici hakkında çıkan bu iddialara öyle bir yanıt verdi ki yine gündem oldu.

İrem Derici mayolu haliyle çekilen fotoğrafların altına "Yok ya yırtık değil k..çıma bir şey yapışmıştı" yanıtını verdi.

Etiketler irem derici mayo
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