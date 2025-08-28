  1. Anasayfa
  İrem Derici'nin başına gelmeyen kalmadı!

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı İrem Derici, bu kez merdivenlerden düştü. Başına 10 dikiş atılan şarkıcı, konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez evinde geçirdiği kaza ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan Derici, bu kez apartman girişindeki merdivenlerden düşerek başını çarptı ve baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.

Derici, yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurarak, “Düşmenin etkisiyle yüzümde morluklar oluştu. Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

