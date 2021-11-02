İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

İsrail'de düzenlenen müzik yarışması X Factor'de yarışmacı Gali Ben Shushan, "Akşam Olmadan Gel" adlı şarkıyı seslendirdi.

Söylenen Türkçe şarkı, jürileri ve izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Gali Ben Shushan, şarkıyı söylemeye başladığı ilk andan itibaren jürinin beğenisini kazanmayı başardı. Söylediği şarkıya piyanosuyla eşlik eden Shushan, yarışmada dikkatleri üzerine çekti.