Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
200 saatte inanılmazı başardı ! Çok şaşıracaksınız...
200 saatte inanılmazı başardı ! Çok şaşıracaksınız...
Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
İstanbulluya müjde ! Yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu
İstanbulluya müjde ! Yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu
İstanbul'da kargo minibüsünde bomba alarmı
İstanbul'da kargo minibüsünde bomba alarmı
iPhone ve iPad kullanıcıları şokta ! App Store 4 kat zamlandı
iPhone ve iPad kullanıcıları şokta ! App Store 4 kat zamlandı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ''işsizlik maaşı'' kararı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ''işsizlik maaşı'' kararı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 05 Kasım 2018 11:26

İşte Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavganın nedeni

Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasının ardında Ziynet Sali'nin olduğu öne sürüldü.

A+ A-

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla tartışarak dövdüğü iddia edildi. Kavganın nedeni olarak da Sıla'nın Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı söylendi.

ŞİDDETİN NEDENİ ZİYNET SALİ

Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi, o gecede Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

NE OLMUŞTU?

Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Sıla, Kural için 3 ay koruma kararı aldırdı. Sıla, ilk ifadesinde Kural'ın kendisini yerde sürüklediğini ve kafasını duvarlara vurduğunu söyledi. Olay sonrası açıklama yapan Ahmet Kural ise Sıla'nın sadece kollarını tuttuğunu diğer iddiaları kabul etmediğini söyleyerek başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diledi.

Ahmet Kural'ın avukatından yeni açıklamaAhmet Kural'ın avukatından yeni açıklama

Sıla, Ahmet Kural şikayetinde o iddiasından vazgeçtiSıla, Ahmet Kural şikayetinde o iddiasından vazgeçti

 

ahmet kural , sıla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM