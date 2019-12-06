Itır Esen'in göğüs dekoltesi dikkat çekti

Itır Esen, geçen gün katıldığı bir davette giydiği beyaz etek-ceket takımıyla dikkat çekti. Genç modelin ceketin içine iç çamaşırı giymemesi ise sosyal medyada oldukça cesur bulundu...



Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Itır Esen’in torunu, model Itır Esen, geçen gün bir ödül törenine giderken, iki parçadan oluşan beyaz bir takım giydi. Zell markasına ait mini etek-ceket takımı yürekleri hoplattı…

Esen’ın ceketin içine iç çamaşırı giymemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla da oldukça cesur bir tercih yaptığını gözler önüne seren Esen’e yüzlerce yorum ve binlerce beğeni geldi.