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İzel'in son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi

İzel'in son haliyle Serenay Sarıkaya'ya benzetildi
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden İzel'in hayranları için sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı görenler dönüp bir daha bakmasına yol açtı. Çünkü şarkıcı İzel son fotoğrafında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benziyordu...

Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, konser maratonunun ardından soluğu Çeşme'de aldı.

Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan 55 yaşındaki sanatçı, oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetildi. 

Serenay Sarıkaya'ya benzetilen İzel, Instagram hesabından açıklama yapıp, söz konusu fotoğrafa sadece basit bir filtre uygulandığını vurguladı.

İzel, "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabii ki mutlu eder. Sürekli benden oldukça genç güzel birilerine benzetmeniz, ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi?" dedi.

55 yaşındaki şarkıcı, gündem olan tatil pozu hakkında, "Bu arada ne kadar inanmasananız da bu fotoğrafta photoshop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var. Herkese güzel günler, sevgiler" notunu düştü.

İşte İzel'in Serenay Sarıkaya'ya benzetilen o fotoğrafı:

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden İzel'in hayranları için sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı görenler dönüp bir daha bakmasına yol açtı. Çünkü şarkıcı İzel son fotoğrafında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benziyordu...

 

Etiketler izel serenay sarıkaya fotoğraf instagram filtre
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