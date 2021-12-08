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Jennifer Lawrence'den olay cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lawrence'den olay cinsel ilişki itirafı

Hamile kalması nedeniyle oyunculuğa ara veren Jennifer Lawrence, konuk olduğu programda yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı.

Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, uzun süredir birlikte olduğu Cooke Maroney'den ilk çocuğuna hamile kaldı. Hamile olduğunu bir süre saklayan ünlü oyuncu, göbeğinin çıkmaya başlamasının ardından hakkında çıkan haberleri doğruladı ve hamile olduğunu dile getirdi. Kısa bir süre sonra bebeğini doğurmaya hazırlanan oyuncu, önceki günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar nedeniyle çok konuşuldu.

SUNUCUNUN "SON YILLARDA NE YAPTIN?" SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ
Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİĞİNE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

SEKTÖRE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Hem koronavirüs pandemisi hem de hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlardan uzak olan Jenifer Lawrence, yeni filmi Don't Look Up'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Etiketler Jennifer Lawrence cinsel ilişki
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