Jennifer Lopez'den şoke eden Shakira açıklaması

2021 yılında Shakira ile beraber Super Bowl devre arasında performans sergileyen Jennifer Lopez "dünyanın en kötü fikriydi'' dedi.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in 2021 yılında Kolombiyalı yıldız Shakira ile gerçekleştirdiği Super Bowl devre arası şovunu konu alan ‘Halftime’ belgeseli, izleyiciyle buluştu. Shakira ve Lopez'in 2020'de Super Bowl'da sahneyi paylaşması, yakın tarihini en akılda kalan devre arası şovlarından biri olarak tarihe geçmiş; izleyiciler arasında büyük beğeni toplamıştı.

NTV'nin aktardığı habere göre; epik bir görsel şölene sahne olan Super Bowl şovu ile ilgili açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını söyledi.

'NORMALDE BİR KİŞİ YAPAR, NEDEN İKİ KADIN?'

52 yaşındaki yıldızın, Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti. Ancak Lopez, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.

'DUYDUĞUM EN KÖTÜ FİKİR'

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen şarkıcı, Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi’nden yetkililere "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir" diyor.

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken “Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Super Bowl’un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.

'BÜYÜK BİR HAKARETTİ'

Lopez’in menajeri “Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti” ifadelerini kullandı.

Belgeselde Lopez ve Shakira’nın sahnede ne kadar süreleri olduğuna dair konuşmaları da yer alıyor. Lopez’in bir noktada "Eğer iki kişinin çıkmasını istiyorlarsa o zaman iki katı zaman vermeliler" dediği duyuluyor.