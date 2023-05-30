Johnny Depp İstanbul konserini iptal mi etti ?

Oyuncu ve müzisyen Johnny Depp, geçirdiği kaza nedeniyle müzik grubu Hollywood Vampires konserlerini erteledi. Gözler, 10 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul konserine çevrildi.

59 yaşındaki ünlü aktör Johnny Depp, üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires ile müzik turnesine çıkmıştı. Ancak geçirdiği ağrılı bir kaza nedeniyle turnenin ABD ayağını ertelemek durumunda kaldı. Hollywood Vampires grubu adına Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hollywood Vampires'ın ABD turnesi kapsamında bu hafta yapılacak üç konserini iptal emek zorunda kaldığını paylaşmaktan dolayı üzgünüz" denildi.

DOKTORU SEYAHAT ETMEMESİNİ TAVSİYE ETTİ

"Johnny'nin ayak bileğinde oluşan ağrılı incinme nedeniyle doktoru seyahat etmemesini tavsiye etti" denilen açıklamada, Depp'in bu durumdan dolayı sarsıldığı ve bir an önce iyileşerek Avrupa turnesine devam etmek istediği belirtildi.

Johnny Depp ve grubunun normal takvime göre, bugün ABD'de Manchester şehrinde, yarın Boston'da ve 1 Haziran'da da New York'ta konseri vardı. Ancak bu konserler temmuz sonuna ertelendi.

İSTANBUL'A KONSERİ MERAK KONUSU

Hollywood Vampires'ın Avrupa turnesi programında 8 Haziran'da Romanya'nın Bükreş kenti ve ardından İstanbul da yer alıyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Daha önce pandemi nedeniyle ertelenen konser, Lifepark'ta yapılacak.