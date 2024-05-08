Kahtalı Mıçe o haberlere isyan etti

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan, kansere yakalandığı iddialarını yalanladı.

Usta şarkıcı Mustafa Aslan, popüler lakabıyla bilinen 'Kahtalı Mıçe', gırtlak kanseri iddialarına karşı bir açıklama yaptı. Onur Akay'ın öne sürdüğü gırtlak kanseri haberlerine yanıt veren 71 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak durumu açıkladı.

Aslan, son günlerde sosyal medyada dolaşan eski bir habere dikkat çekti. Gırtlak kanseri ve ekonomik zorluklarla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Aslan, Kendisinin rahatsız olduğunu ancak gırtlak kanseri olmadığını söyledi. İnce bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu ve bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu aktardı.

Durumunun gayet iyi olduğunu dile getiren sanatçı, tedavi sürecinden dolayı biraz yıprandığını fakat kendini iyi hissettiğini ifade etti. Sevenlerinin, dostlarının ve akrabalarının endişelendiğini bildiğini ve sadece dualarını istediğini belirtti.

Paylaşımına "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri ve ekonomik sıkıntılarla ilgili asılsız haberler dolaşıyor. Lütfen bu tür haberlere inanmayın. Sadece dualarınızı istiyorum. Selam ve dua ile" notunu ekledi.