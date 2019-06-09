Karan'ı plakaya yazdırdı

Burak Özçivit, önceki akşam Bebek Hotel’de toplantı yaptı. Oyuncunun, mekanda olduğunu öğrenen Arap hayranları, saatlerce kapıda bekledi. Sevenleri, Özçivit’in etrafını sararak, fotoğraf yarışına girdi.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, oyuncunun, 1 milyon TL’ye yeni aldığı Ferrari 360 Modena model aracının plakasını iki aylık oğlu Karan’ın ilk üç harfini yaptırması ise dikkat çekti.

Öte yandan Özçivit, Osman Gazi’yi canlandıracağı ‘Osman Gazi’ dizisinin hazırlıklarına, bayram nedeniyle verdiği aradan sonra yeniden başladı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak proje için son olarak at üzerinde ok atma dersleri aldığı öğrenildi. Haftanın altı günü eğitim gören Özçivit, boş zamanlarında bebeğiyle zaman geçiriyor.